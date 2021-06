Am 5. Juni 2021 findet zum 42. Mal der internationale Tag der Umwelt statt. Das diesjährige Motto "Nein zu Wegwerf-Plastik - ja zu Mehrweg!" stolpert nach Ansicht des Deutschen Verpackungsinstituts (DVI) jedoch in eine ideologische Falle und erweist der Umwelt damit einen Bärendienst. Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz braucht nach Ansicht des Branchennetzwerks vor allem Kreislaufwirtschaft - und transparente Ökobilanzen. Nur so ließen sich der Umwelt-Fußabdruck unterschiedlicher Verpackungsarten objektiv ermitteln und Fehlentscheidungen vermeiden, meint der DVI: "Wir freuen uns, dass der diesjährige ...

