Der Online-Versandhandel von Lebensmitteln wächst beständig - und damit der Bedarf an Kühlverpackungen für den Transport der temperatursensiblen Ware. Für Großkunden im norddeutschen Raum bietet Ecocool aus Bremerhaven jetzt einen neuen Service an: Der Verpackungsspezialist stellt Lebensmittelhändlern vorgefrostete Kühlelemente zu Verfügung. Die Kühlelemente werden wahlweise geliefert oder können direkt am Kühllager in Bremerhaven abgeholt werden. Der Vorteil für Online-Versandhändler: sie müssen die Kühlakkus für ihre Lebensmittellieferungen nicht mehr selbst frosten und sparen somit Zeit, Energie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...