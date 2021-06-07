BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DATAGROUP AUF 77 (75) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 9,10 (7,40) EUR - 'UNDERPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 21 (17) EUR - 'UNDERPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 15,80 (14,70) EUR - 'OUTPERFORM'DEUTSCHE BANK STARTET SYNLAB MIT 'BUY' - ZIEL 24 EURGOLDMAN STARTET SYNLAB MIT 'BUY' - ZIEL 21,90 EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 135 (115) EUR - 'BUY'JEFFERIES STARTET SYNLAB MIT 'BUY' - ZIEL 23 EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 95 (90) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN STARTET SYNLAB MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 20,30 EURUBS HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 160 (154) EUR - 'BUY' CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 31 (27) USD - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR VOESTALPINE AUF 34 (31) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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