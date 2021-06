Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 11:07 liegt der der ATX TR mit +0.40 Prozent im Plus bei 7039 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.13% auf 36.25 Euro, dahinter RBI mit +1.97% auf 20.66 Euro und Rosenbauer mit +1.54% auf 52.8 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15691 ( -0.01%, Ultimo 2020: 13719). - ATX TR mit gutem Wochenbeginn, Inputs Yellen und Immobilien- Evotec in der Austrian Visual Worldwide Roadshow presented by Captrace- PIR-News: Empfehlungen für Banken von der OeNB- Kurze zu Semperit, voestalpine, ams Osram- Unser Robot sagt: Frequentis, AT&S, Flughafen Wien und weitere Aktien auffällig- Bike24 bereitet Börsengang in Frankfurt vor- Börsegeschichte 7.6.: Wolfgang Schüssel- Österreich-Depots: ...

