Die Raiffeisenbank a.s., Prag hat ihren ersten MREL-fähigen Senior Non-Preferred Green Bond im Volumen von 350 Mio. Euro begeben. Die Raiffeisen Bank International (RBI) fungierte dabei als Joint Lead Manager und Bookrunner. Mit dieser Transaktion ist Raiffeisen den Angaben zufolge die erste Bank Tschechiens, die einen Green Bond emittiert. "Diese Anleihe steht im Einklang mit unserer konzernweiten ESG-Strategie, auch in CEE MREL-Anleihen im Green Bond-Format zu begeben", sagte RBI-CFO Michael Höllerer. "Mit dieser und den vorangegangenen Emissionen beweist die RBI erneut ihre Vorreiterrolle im Bereich der nachhaltigen Finanzierung in Österreich und CEE. Ich freue mich sehr über die hervorragende Aufnahme der Emission, die sich in einer 2,4-fachen Überzeichnung widerspiegelt." Die RBI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...