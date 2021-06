Anlässlich der Präsentation der 41. Ausgabe des Financial Stability Report empfiehlt die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) den heimischen Banken das Augenmerk auf eine solide Kapitalbasis zu legen, d. h. in Übereinstimmung mit europäischen Empfehlungen Abstand von Aktienrückkäufen zu nehmen und Gewinnausschüttungen sorgfältig abzuwägen, sich auf das Auslaufen von Zahlungsmoratorien und staatlichen Garantien für Kredite vorzubereiten und die Transparenz bezüglich der Qualität ihres Kreditportfolios sicherzustellen, nachhaltige Kreditvergabestandards einzuhalten, insbesondere bei Wohnimmobilienkrediten gemäß der quantitativen Leitlinie des FMSG, auch in herausfordernden Zeiten die Effizienz weiter zu steigern, um ...

