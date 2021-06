Um 11:07 liegt der der ATX TR mit +0.40 Prozent im Plus bei 7039 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.13% auf 36.25 Euro, dahinter RBI mit +1.97% auf 20.66 Euro und Rosenbauer mit +1.54% auf 52.8 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15691 ( -0.01%, Ultimo 2020: 13719). Die neue Woche beginnt also mit einem Plus, ob Janet Yellen klar sagt: ."Wir kämpfen seit einem Jahrzehnt gegen eine zu niedrige Inflation und zu niedrige Zinsen. Wir wollen eine Rückkehr zu einem normalen Zinsumfeld". Nun, das würde ich sehr sinnvoll finden, unabhängig davon, dass es dem Aktienmarkt kurzfristig schaden könnte, aber es würde einiges ins Lot bringen. Ein Blick auf Immobilien, die ja auch von Nullzinsen profitieren: Der Trend zu ...

