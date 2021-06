Unser deutscher PIR-Partner Evotec präsentiert als 23. Unternehmen in der Austrian Visual Worldwide Roadshow presented by Captrace. So moderiert das Unternehmen an: "Evotec verzeichnete im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatzanstieg von 12 % auf 500,9 Mio. € (507,7 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) (2019: 446,4 Mio. €) trotz der Herausforderungen der globalen COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Verzögerung von Meilensteinzahlungen sowie der ab April wegfallenden Zahlungen von Sanofi für den Standort Toulouse (18,0 Mio. €). Im Geschäftsjahr 2021 rechnet Evotec mit Umsatzerlösen in Höhe von 550 - 570 Mio. €, was bei konstanten Wechselkursen einer Spanne von 565 - 585 Mio. € entspricht. Zudem erwartet das Unternehmen ...

