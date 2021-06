Aktien: Moderna will Kinder impfen - Aktie auf Rekordhoch

Anzeige / Werbung

Der US-Biotechkonzern Moderna hat eine bedingte Marktzulassung seines Covid-19-Impfstoffs für Jugendliche in der Europäischen Union beantragt. Die Aktie springt an und notiert auf einem Rekordhoch.

Moderna will wie Biontech unbedingt auch Kinder und Jugendliche impfen und hat daher bei der US-Gesundheitsbehörde FDA und anderen Zulassungsbehörden weltweit Anträge auf eine Notfallzulassung für diese Altersgruppe beantragt. In der Europäischen Union ist das Vakzin bislang erst ab 18 Jahren freigegeben. Für Jüngere ist nur das Mittel von Biontech/Pfizer zugelassen.

Moderna wäre somit der zweite in der EU auch für Jugendliche genehmigte Impfstoff. Der US-Pharma-Konzernhatte im Mai Daten aus einer Studie mit über 3700 zwölf- bis 17-Jährigen veröffentlicht, wonach sein Vakzin Jugendliche nach zwei Dosen zu 100 Prozent schützt. Bei nur einer Dosis sei der Impfstoff immer noch zu 93 Prozent wirksam gewesen, und die wenigen Infektionen seien "mild" verlaufen, hieß es.

Der Impfstoff wurde Herstellerangaben zufolge "im Allgemeinen gut vertragen", und es wurden "bis heute keine Sicherheitsbedenken festgestellt". Die beobachteten Nebenwirkungen, darunter Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen oder Schüttelfrost, seien ähnlich wie bei Erwachsenen.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hatte vor gut einer Woche das Vakzin von Biontech/Pfizer für junge Menschen zugelassen. In Deutschland können Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren seit Montag gegen das Coronavirus geimpft werden. Auch in Kanada und den USA wird das Vakzin bereits in der Altersgruppe eingesetzt. Moderna beantragte am Montag auch die Zulassung in Kanada und kündigte einen Antrag bei der US-Arzneimittelbehörde FDA an. Seit März laufen zudem klinische Studien zur Anwendung des Moderna-Impfstoffs bei Kindern im Alter zwischen sechs Monaten und elf Jahren.

Moderna-Aktie auf Rekordhoch

Nach dem Ausbruch über den Widerstand bei knapp 190 Dollar hat die Aktie von Moderna den Turbo gezündet und oberhalb von 225 Dollar ein neues Rekordhoch ausgebildet. Auch der MACD (Momentum) stützt die aktuelle Entwicklung. Der Indikator signalisiert noch kein überkauftes Kursniveau.

