Power-MOSFETs und Automotive-ASICs werden in Kürze das heute eröffnete Halbleiterwerk von Bosch in Dresden verlassen - Infos (nicht nur) von der offiziellen Eröffnung. Bosch hat seine 300-mm-Fab in Dresden jetzt offiziell eröffnet und will noch im Juli die ersten Chips aus Dresden in Richtung Test & Montage schicken. Damit liegt Bosch bei diesen für Bosch-Elektrowerkzeuge bestimmten Power-MOSFETs sechs Monate vor dem ursprünglich geplanten Produktionsbeginn. ...

