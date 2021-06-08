CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 19941 (18802) DKK - 'OP'GOLDMAN HEBT EASYJET AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 1150 (840) PENCEGOLDMAN SENKT IAG AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 204 (190) PENCEGOLDMAN HEBT LONZA GROUP AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 745 (565) CHFGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 19,20 (17,90) EUR - 'BUY'JPMORGAN NIMMT BBVA MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 6,60 EURJPMORGAN SENKT A.P. MOLLER-MAERSK AUF 'NEUTRAL' (OW) - ZIEL 17758 (17865) DKKRBC HEBT ORSTED AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 1050 (1025) DKK CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 152 (137) EUR - 'BUY'CITIGROUP SENKT HELLA AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 60 (54) EURGOLDMAN SENKT GEA GROUP AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 28 (32) EURGOLDMAN SENKT LUFTHANSA AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 8,10 (9,40) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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