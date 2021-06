OMV verkauft OMV Slowenien an die MOL Group. Der Vertrag umfasst 120 Tankstellen als auch das OMV Kundengeschäft in Slowenien. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt 301 Mio. Euro, als Teil der Vereinbarung wird MOL Group ausstehende Leasingverpflichtungen übernehmen. Der Kaufpreis resultiert in einem Unternehmenswert von rund 346 Mio. Euro. Die Transaktion wird die Verschuldung der OMV um rund 290 Mio. Euro verringern, sot die OMV. "Diese Veräußerung reduziert nicht nur den Verschuldungsgrad signifikant, sie bedeutet auch eine weitere strategische Optimierung unseres Portfolios", sagt Rainer Seele, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der OMV.

Den vollständigen Artikel lesen ...