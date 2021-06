Die Aktie von Nvidia ist bei den wikifolio-Tradern äußert beliebt. In fast 3.000 Musterdepots ist der an der Nasdaq gehandelte Chiphersteller aktuell vertreten. Und fast überall dürfte die Aktie (dick) im Plus liegen. Schließlich ist der Kurs gestern auf ein neues Allzeithoch bei über 710 US-Dollar gestiegen. Seit Mitte Mai ging es um 30 Prozent nach oben. Zu dem Höhenflug beigetragen haben ohne Zweifel die vor knapp zwei Wochen vorgelegten Ergebnisse des Unternehmens. So wurde der Umsatz im abgelaufenen Quartal um 84 Prozent auf 5,66 Milliarden Dollar gesteigert. Vor allem die Gaming-Sparte erwies ...

