Die Analysten von Raiffeisen Research haben ein Update zum Thema Kryptowährungen veröffentlicht. Darin gehen sie mitunter auf die Fragen ein, was Elon Musk und China mit der jüngsten Bitcoin-Schwäche zu tun haben und wie es um die Pläne von Facebook steht, eine eigene Digitalwährung (namens Diem) zu lancieren. Das Fazit der Analysten: "Wir gehen davon aus, dass der Kryptoboom am Ende mehr sein wird als eine reine Spekulationsblase, sondern dass tatsächlich nachhaltige Innovationen sowie Technologien daraus hervorgehen. So mancher dadurch entstandene Coin wird also durchaus seine Daseinsberechtigung haben. Ein nicht unwesentlicher Teil wird sich jedoch nicht behaupten können und auf die mittlere Frist wohl einer Marktbereinigung unterliegen. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...