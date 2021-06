Mit dem Bornewables-Portfolio integriert Greiner Packaging nachwachsende Ressourcen in die Produktion von Lebensmittelbechern aus Polypropylen (PP) mit In-Mold-Labeling (IML) als Dekorationstechnologie. Die ersten Prototypen der Becher sind ab sofort erhältlich. Greiner Packaging verfolgt verschiedene Ansätze, um seine Verpackungslösungen so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Eine Stoßrichtung ist der Einsatz von sogenannten kreislauforientierten Materialien, also erneuerbare, nicht fossile Rohstoffe. Nun wurde erstmals ein Lebensmittelbecher aus Premium-Polyolefinen, die vollständig aus Abfall- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...