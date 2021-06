Daimler kündigt für die Marke Fuso und deren zentrale Fertigung in Portugal an, die Infrastruktur bis 2022 auf eine grüne, CO2-neutrale Lkw-Produktion umzustellen. In Tramagal stellt Fuso den vollelektrischen eCanter her. Das 150 Kilometer nordöstlich von Lissabon gelegene Werk Tramagal ist die zentrale Produktionsstätte für die Marke Fuso in Europa. Wie Daimler mitteilt, will man dort die Infrastruktur bis 2022 auf eine CO2-neutrale Lkw-Produktion umstellen. Daimler Truck kündigte die Ambition, ...

