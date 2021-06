Heute gehen wir in den Aktienbereich und haben einen Short-Trade auf eine Aktie, die zuletzt entgegen des Gesamtmarktes schwächelte. Was genau es damit auf sich hat, und mit welchem Produkt ich dies nutzen möchte, zeige ich in diesem Video: Zum Video -- BULLISH | Was sieht gut aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...