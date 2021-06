Aktien: Biontech will Lieferrückstand aufholen - Aktie gefährdet

Anzeige / Werbung Der deutsche Vakzinhersteller Biontech will seinen Rückstand bei den Lieferungen seines Corona-Impfstoffs bis Ende Juni aufholen. Die Aktie von Biontech kann derzeit auch etwas aufholen, denn sie fällt leicht zurück. Statt fünf Millionen Dosen werde das Mainzer Unternehmen diese und kommende Woche zwar nur 4,5 Millionen Dosen an Deutschland ausliefern, aber die restlichen zugesagten Dosen sollen dann in den letzten beiden Juni-Wochen folgen. Finanzchef Sierk Poetting bestätigt die Ziele für das zweite Quartal. Bis 2022 will das Mainzer Unternehmen seine Produktion auf vier Milliarden Impfdosen steigern. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Als Gründe für den Lieferrückstand nannte Poetting "kleinere Verzögerungen in den Produktionsabläufen". Jede Charge verlasse die Produktion sofort, nachdem sie freigegeben worden sei. Nach Unternehmensangaben aus der Vergangenheit betreffen die Verzögerungen vor allem die Qualitätsprüfung. "Wenn eine Lieferung erst zwei Tage später freigegeben wird, führt das zu einer viertägigen Verzögerung bei der Auslieferung." Das Vakzin von Biontech, das mittlerweile in Deutschland auch für Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen ist, soll bei jüngeren Menschen, insbesondere bei jungen Männern, in manchen Fällen zu Herzmuskelentzündungen geführt haben. Das Paul-Ehrlich-Institut sieht allerdings keine Risiken. Man werde Berichte darüber weiter überwachen und untersuchen. Biontech-Aktie mit negativer Divergenz Die Aktie von Biontech hat sich nach dem Rekord am Montag beruhigt und testet nun die Unterstützung bei rund 212 Dollar. Der mittelfristige Aufwärtstrend ist intakt, allerdings schwächelt der MACD (Momentum). Der Indikator weist sogar eine negative Divergenz aus: Die Aktie erreicht neue Höchststände während der MACD sinkt und an Dynamik verliert. Aus charttechnischer Sicht besteht daher Gefahr für die Aktie. Die getestete Unterstützung sollte halten, um das Chartbild nicht weiter einzutrüben. Enthaltene Werte: US7170811035,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

