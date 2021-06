++ Die Aktienmärkte in Europa werden voraussichtlich flach eröffnen ++ Entscheidung der Bank of Canada um 16:00 Uhr ++ API-Bericht zeigte einen geringer als erwarteten Rückgang der Rohöllagerbestände ++ Die europäischen Indexfutures deuten auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der heutigen Kassasitzung hin. Die Zinsentscheidung der Bank of Canada ist das wichtigste Makroereignis des Tages. Es wird keine Änderung des Zinsniveaus oder der Asset-Käufe erwartet. Es wird erwartet, dass die BoC ...

Den vollständigen Artikel lesen ...