Kaum verändert hat gestern der heimische Markt geschlossen, der ATX schaffte lediglich ein kleines Plus von 0,1%. Produktionszahlen aus der deutschen Industrie hatten in der Früh die Erwartungen enttäuscht und auch Umfrageergebnisse des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) blieben hinter den Prognosen zurück, allerdings verbesserte sich dabei die Bewertung der aktuellen Lage deutlich, Handelsdaten aus den USA blieben im Hintergrund. Unternehmensseitig lag ein großes Augenmerk auf der OMV, der Öl- und Gaskonzern verkauft sein Tankstellengeschäft in Slowenien an die ungarische MOL-Gruppe. Der vereinbarte Kaufpreis für das gesamte Tankstellengeschäft im südlichen Nachbarland beträgt 301 Millionen Euro, das ...

