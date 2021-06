Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwochvormittag nach einem negativen Start mittlerweile im Plus, gestützt insbesondere von den starken Pharmaschwergewichten. Nachdem der hiesige Leitindex SMI nach einem starken Lauf über die vergangenen zwei Wochen das Allzeithoch am Vortag auf mittlerweile knapp über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...