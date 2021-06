Marinomed ist in der Kategorie "Star of Innovation" bei den diesjährigen European Small and Mid-Cap Awards 2021 nominiert. Die European SME Awards sind eine gemeinsame Initiative renommierter paneuropäischer Organisationen, der Europäischen Kommission, der Federation of European Securities Exchanges (FESE) und European Issuers. Die Preisverleihung findet in ihrer 9. Auflage im November in Portorož, Slowenien statt.

