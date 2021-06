Die Immofinanz hat eine Entgegnung zur Stellungnahme der S Immo hinsichtlich Angebot an die S Immo-Aktionäre veröffentlicht. Darin nimmt die Immofinanz Punkte der S Immo-Stellungnahme auf, u.a. zum Angebotspreis. Der S Immo-Vorstand meint, das 22,25 Euro je Aktie zu wenig seien und die Immofinanz beim Erwerb ihres Pakets 2018 mehr bezahlt habe. Die Immofinanz entgegnet, Vorstand Stefan Schönauer: "Jeder Aktionär muss natürlich für sich selbst die Entscheidung treffen. Wir sind allerdings davon überzeugt, dass dies aus mehreren Gründen ein sehr attraktives Angebot ist. So entspricht der Angebotspreis in Höhe von 22,25 Euro einer substanziellen Prämie von über 40 Prozent auf den Sechs-Monats-Durchschnittskurs vor Veröffentlichung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...