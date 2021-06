Es gibt Gerüchte, dass Tesla bei der nächsten Gestaltung der Ergebnisse möglicherweise unter Druck kommen kann (wegen China & Co.) und damit wieder Bitcoin-Positionen glattstellen könnte. Und: 14 Prozent der Österreicher, die sich an der monatlichen Umfrage des Zertifikate Forum Austria beteiligten, sind bereits in digitale Assets investiert. 5 Prozent haben über Zertifikate und/oder Fonds indirekt eine Veranlagung in Kryptowährungen oder Unternehmen dieser Branche (etwa CoinBase). Während 45 Prozent, also knapp die Hälfte, digitale Assets für nicht vertrauenswürdig halten und deshalb eine Veranlagung ablehnen, sind 27 Prozent bereit, bei nächster Gelegenheit einzusteigen bzw. warten 9 Prozent ab, bis ihnen ihre Bank ein ...

