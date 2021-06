Die Mesago Messe Frankfurt ergänzt die Messe SPS vom 23. bis 25.11.2021 mit einem digitalen Format - der ‚SPS on air'. So werden beispielsweise Veranstaltungen auf der Messe zusätzlich online übertragen und auch nachträglich verfügbar gehalten. Nach mehr als einem Jahr fast ausschließlich digitaler Formate fokussiert sich der Messeveranstalter jetzt wieder auf die Präsenzmesse und begleitet diese mit dem digitalen Konzept ‚SPS on air': In einem ...

