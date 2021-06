Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ATX TR -0,87% auf 7014,31, davor 6 Tage im Plus (3,63% Zuwachs von 6828,19 auf 7075,97), ATX -1,4% auf 3506,54, davor 6 Tage im Plus (3,63% Zuwachs von 3431,67 auf 3556,2), ATX Prime -1,22% auf 1784,28, davor 6 Tage im Plus (3,41% Zuwachs von 1746,67 auf 1806,26), Wienerberger -0,73% auf 32,48, davor 4 Tage im Plus (3,54% Zuwachs von 31,6 auf 32,72), AT&S -2,66% auf 36,65, davor 4 Tage im Plus (10,25% Zuwachs von 34,15 auf 37,65), Rosenbauer +1,95% auf 52,2, davor 3 Tage im Minus (-3,76% Verlust von 53,2 auf 51,2), Petro Welt Technologies -0,44% auf 2,27, davor 3 Tage im Minus (-1,3% Verlust von 2,3 auf 2,27). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:BKS Bank Stamm 12,3 (MA100: 12,25, xU, davor 125 Tage unter dem MA100). ATX TR Folgende ...

