Aktien: Curevac-Impfstoff verspätet sich weiter - Aktie ist angeschlagen

Anzeige / Werbung Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland gehen deutlich zurück. Allerdings gibt es weiter eine hohe Impfnachfrage. Ein weiteres Vakzin würde die Situation entspannen, allerdings verspätet es sich offenbar. In Deutschland werden gegen das Coronavirus aktuell Vakzine von Biontech, Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson verimpft. Dennoch fehlt Impfstoff, die Nachfrage übertrifft noch immer das Angebot. Große Hoffnungen setzt die Bundesregierung auf einen weiteren in Deutschland entwickelten Impfstoff. Doch über dessen Marktzulassung noch im laufenden zweiten Quartal steht ein großes Fragezeichen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. DerCovid-19-Impfstoff des Biotechnologieunternehmens Curevac wird sich wohl verzögern. Eine Zulassung durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA werde wohl "nicht vor August" erfolgen, erklärten Insider. Curevac selbst war bislang von einer Zulassung noch im zweiten Quartal ausgegangen. Das in Tübingen ansässige Unternehmen, das etwa an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistet ist, sammelt eigenen Angaben zufolge derzeit noch Wirksamkeitsdaten in der entscheidenden klinischen Studie mit dem Impfstoff. Die Europäische Union hat sich bis zu 405 Millionen Dosen des Curevac-Vakzins gesichert, das auf der neuen mRNA-Technik beruht. Bislang wird diese Technologie nur von Biontech und Moderna genutzt. Curevac-Aktie gefährdet Die Aktie von Curevac tendierte zuletzt seitwärts zwischen rund 100 und 120 Dollar. Aktuell fehlen dem Titel positive Impulse. Der MACD (Momentum) ist sogar abwärts gerichtet, so dass es erneut zu einem Test der unteren Begrenzung kommen könnte. Erst wenn die Aktie das neue Gap (s. Ellipse) bei knapp 120 Euro überwindet, bessert sich das Chartbild. Enthaltene Werte: US7170811035,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

