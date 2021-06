Unter dem Dach der Tochtergesellschaft ElectriCity fasst Renault fortan die drei französischen Standorte Douai, Maubeuge und Ruitz zu einem Produktionsverbund für Elektrofahrzeuge zusammen. ElectriCity wird künftig als neuer elektrischer Industriepol in Nordfrankreich fungieren. Dazu will die Renault-Gruppe nach eigenem Bekunden die drei Werke Douai, Maubeuge und Ruitz in den nächsten Jahren zum wettbewerbsfähigsten und effizientesten Produktionsverbund für Elektrofahrzeuge in Europa machen. Renault ...

