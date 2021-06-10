BARCLAYS SENKT ORANGE AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 9,50 (11,50) EURBERENBERG HEBT TELEFONICA SA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 4,80 (4,20) EURCREDIT SUISSE SENKT INTESA SANPAOLO AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 2,60 EURCREDIT SUISSE HEBT SOCIETE GENERALE AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 32(25)EURCREDIT SUISSE HEBT UNICREDIT AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 12,50 (8,80) EURDEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 50 (40) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 13,20 (11,70) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR HOLCIM AUF 70 (67) CHF - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 70 (52) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR VOESTALPINE AUF 36 (35) EUR - 'HOLD'GOLDMAN SENKT AMADEUS IT AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 65 EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 33 (30,50) EUR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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