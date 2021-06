Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Kursen kaum verändert. Im Vorfeld der EZB-Sitzung vom frühen Nachmittag und von Teuerungsdaten aus den USA dürfte der Handel bis dann von Zurückhaltung geprägt sein, wie es in Marktkreisen heisst. Gewinnmitnahmen in der Eröffnungsphase ...

Den vollständigen Artikel lesen ...