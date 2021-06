Die Aktie von Merck (MRK.DE) legt am Donnerstag um 0,45% auf 154,85 Euro zu und könnte für den dritten Tag in Folge ein neues Rekordhoch ausbilden. Die kurzfristige Rally hält jedoch bereits seit vier aufeinanderfolgenden Handelstagen an, sodass die Korrekturanfälligkeit zunimmt. Im Falle eines Pullbacks sollte man sich auf die Unterstützung bei 149,90 Euro und die eingezeichneten Fibonacci-Retracements konzentrieren. Andererseits könnte der RSI den Trend durch einen Bruch über die 70er-Marke bestätigen. ...

