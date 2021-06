Fast ein Jahr nach dem Stichtag haben zahlreiche Mitgliedstaaten das EU-Abfallpaket aus dem Jahr 2018 noch nicht vollständig in nationales Recht umgesetzt. Die Europäische Kommission kündigte deshalb an, an insgesamt 18 Länder eine zweite Mahnung in Form einer mit Gründen versehenen Stellungnahme zu richten und ihnen darin eine Frist von zwei Monaten zu setzen. Deutschland gehört nicht zu den Adressaten. ...

