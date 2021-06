++ Aktien in Europa werden gemischt gehandelt ++ DE30 bildet ein Doppelboden-Muster aus ++ Daimler will Investitionen in den Bereich autonomes Fahren reduzieren ++ Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstag uneinheitlich. Die Bandbreite der Bewegungen ist jedoch eher gering. Der deutsche Leitindex (DE30) notiert flach, der britische FTSE 100 (UK100) und der niederländische AEX (NED25) steigen, während der französische CAC40 (FRA40), der italienische FTSE MIB (ITA40) und der spanische Ibex (SPA35) fallen. Der polnische WIG20 (W20) ist heute der europäische Outperformer und gewinnt rund 0,4%. Die Veröffentlichung ...

