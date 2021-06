Die Fresh World findet am 16.06.2021 und einen Tag später die Drive World am 17.06.2021 statt. Die Mischung bei beiden Events besteht aus Key Notes, der Vorstellung von Produktneuheiten, kompakten Fachvorträgen zu verschiedenen Themen und der Möglichkeit zum Kontakt mit den Experten von ebm-papst sowie zum Netzwerken in der Branche. Während und nach Programmende steht den Teilnehmern dafür die Networking-Lounge zur Verfügung.

Highlight der Fresh World ist die Präsentation des neuen Radialventilators "RadiPac" für RLT-Anwendungen. Weiterhin werden der Axialventilator "AxiEco" für Kälteanwendungen und der Diagonallüfter "DiaForce" für die Elektronikkühlung vorgestellt. Ein Vortrag ...

