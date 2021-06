Die BASF hat mit anderen Unternehmen die Responsible Lithium Partnership initiiert, um den Lithiumabbau im Salar de Atacama in Chile verantwortungsvoller zu gestalten. Dafür haben sie die GIZ beauftragt, zwischen den lokalen Interessengruppen zu vermitteln. Die Partnerschaft hat im Frühjahr 2021 begonnen und soll für zweieinhalb Jahre bestehen. Die Initiative, die neben BASF auch von Daimler, Fairphone und Volkswagen finanziert wird, will sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen in Chile einsetzen. Darunter fällt auch Lithium. Damit das empfindliche Ökosystem um das ...

