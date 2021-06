Valneva hat die Rekrutierung für die Chargenkonsistenz Phase-III-Studie mit dem Single-Shot-Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 abgeschlossen. VLA1553 ist laut Valneva derzeit der einzige Chikungunya-Impfstoffkandidat in klinischen Phase-III-Studien. 410 Teilnehmer im Alter von 18 bis 45 Jahren wurden in die Phase-3-Studie VLA1553-302 randomisiert und werden insgesamt sechs Monate lang beobachtet. Ziel der Studie ist es, zu zeigen, dass drei nacheinander hergestellte Chargen äquivalente Immunantworten hervorrufen, die durch neutralisierende Antikörpertiter am Tag 29 nach der Impfung gemessen werden.Valneva ( Akt. Indikation: 11,42 /11,44, -1,30%) Andritz präsentiert zwei neue Tissuemaschinen mit einer Konstruktionsgeschwindigkeit von 2.200 m/min für hohe ...

