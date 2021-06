Kapsch TrafficCom gewinnt ein Mautprojekt in den USA. Plenary Infrastructure Group (Plenary) hat Kapsch TrafficCom mit der Implementierung eines neuen Mautsystems beauftragt. Das Projekt des Louisiana Department of Transportation and Development (LADOTD) für den Louisiana Highway (LA-1) ist eine Ergänzung des bestehenden Vertrags zwischen Kapsch und Plenary. Goldman Sachs erhöht das Kursziel für voestalpine von 38,0 auf 40,0 Euro und bestätigt die "Neutral"-Empfehlung. Die Deutsche Bank hebt das Kursziel für voestalpine von 35,0 auf 36,0 Euro an und meint "Hold" und JPMorgan hat die Einstufung für voestalpine nach Geschäftszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,0 Euro belassen. HSBC bestätigt CA Immo mit "Kaufen", nimmt aber das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...