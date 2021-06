Das Pflanzenschutzmittel-Unternehmen Kwizda Agro digitalisiert seinen Packmittelprozess mit Fabasoft Approve. Vordefinierte Workflows beschleunigen die inhaltliche Prüfung sowie die Druckfreigabe von gesetzlich vorgeschriebenen Hinweistexten auf Verpackungen und erhöhen die Planungssicherheit, informiert Fabasoft. "Die flexiblen Anpassungsmöglichkeiten und die einfache Skalierbarkeit haben mich überzeugt. Durch die zentrale Datenumgebung befinden sich die Artworks stets auf dem neuesten Stand. Alle Partner sind zeitgerecht in die neuen Kommunikationsprozesse eingebunden, somit sparen wir immens viele Ressourcen im Labelmanagement. Die Performance ist beeindruckend, daher rollen wir den standardisierten Packmittelprozess derzeit auch in der Business Unit New ...

Den vollständigen Artikel lesen ...