Die Polykemi Group wird die Präsenz in China 2022 durch die Inbetriebnahme einer Produktionsstätte in Chongqing, 1600 km von Kunshan entfernt, weiter stärken. Das Unternehmen hat bereits seit fast einem Jahrzehnt ein Vertriebsbüro in Chongqing, in der bevölkerungsreichen zentralchinesischen Provinz Sichuan. Das neue Werk ermöglicht sowohl noch intensivere Kundenbeziehungen als auch einen besseren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...