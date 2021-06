Immer Fru¨hling in der Ku¨che. Der smarte Plantcube des Mu¨nchner Unternehmens Agrilution bringt das revolutionäre Konzept von Vertical Farming bis in die eigenen vier Wände. Der vollautomatisierte Gewächsschrank bietet perfekte Wachstumsbedingungen fu¨r Salate, Blattgemu¨se und Kräuter. Konkurrenzlos frisch, mit unu¨bertrefflichem Aroma und um ein Vielfaches reicher an Nährstoffen, direkt am Ort des Verzehrs geerntet. Neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...