Leicht nachgeben musste der heimische Markt, der ATX beendete den Handel mit einem kleinen Minus von 0,3%. Die Stimmung der Anleger war in etwa gleich mit der an den großen europäischen Börsen, einerseits wurde die Anhebung der Konjunkturprognosen durch die EZB wohlwollend zur Kenntnis genommen, andrerseits bestand weiter die Sorge, dass es über kurz oder lang bei einer weiteren stabilen Wirtschaftsentwicklung zu einer Änderung in der Geldpolitik kommen wird. Unter den Einzelwerten in Wien zog KapschTrafficCom um 5,0% an, der Mautsystemausrüster erhielt einen weiteren Auftrag in den USA. Das Unternehmen soll die bestehende Mautinfrastruktur für den Louisiana Highway (LA-1) erneuern, das Auftragsvolumen liege im mittleren bis hohen zweistelligen ...

