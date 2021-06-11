BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 27 (24) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS STARTET VIB VERMOEGEN MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 40 EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 28 (20) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 54 (56) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 88 (78) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE LÄSST AIRBUS MIT ANDEREM ANALYSTEN AUF 'OUTPERFORM', ZIEL 101 EURDEUTSCHE BANK SENKT HAPAG-LLOYD AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 180 (150) EURJPMORGAN SENKT MORPHOSYS AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 80 (105) EURRBC HEBT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 106 (98) EUR - 'OUTPERFORM'SOCGEN SENKT EVONIK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 30 (36) EUR BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 24,00 (22,90) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT BIOMERIEUX AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 95 (110) EURBERENBERG HEBT DIASORIN AUF 'BUY' ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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