GEA wird für den Spezialmetall-Produzenten AMG in Bitterfeld-Wolfen Teile einer Produktionsanlage für Lithiumhydroxid bauen. Dieses soll als Ausgangsstoff für die Batterieproduktion dienen. Das Gelände im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen hat die niederländische Advanced Metallurgical Group (AMG) im April dieses Jahres gekauft. Die Anlage die der Konzern dort errichten will, soll Module umfassen, in denen ...

