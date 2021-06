Zwei Drittel der Verbraucher in Deutschland (76 %) geben an, dass sie mehr für ein Produkt bezahlen würden, würden, wenn die Verpackung weniger schädliche Auswirkungen auf die Umwelt hat. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie von Perspectus Global im Auftrag von Pro Carton, dem europäischen Verband der Karton- und Faltschachtelhersteller. Interessanterweise ergab die Umfrage, dass jüngere Erwachsene in Deutschland (im Alter von 22 bis 28 Jahren) am ehesten bereit sind, dem Planeten zuliebe mehr auszugeben (89 %). Die Über-65-Jährigen sind am wenigsten bereit, mehr zu bezahlen, obwohl sie generell ...

