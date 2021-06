Die Aktie von Daimler (DAI.DE) legt am Freitag um 0,45% auf 78,60 Euro zu, was dafür sprechen könnte, dass wir das Tief der jüngsten Korrektur bereits gesehen haben. Es könnte ein neuer Aufwärtsimpuls eingeleitet werden, nachdem die Käufer in den vergangenen beiden Tagen auf die Unterstützung bei 78,00 Euro reagiert (siehe Schatten) haben. Sollte der RSI den Aufwärtstrend durch einen Bruch über die 70er-Marke bestätigen, wäre mit mehr Momentum zu rechnen. Andererseits hat die Aktie seit dem Tief ...

