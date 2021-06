RHI Magnesita bestellt drei neue unabhängige Non-Executive Directors. Bei der Hauptversammlung des Unternehmens am 10. Juni 2021 wählten die Aktionäre Janice Brown, Marie-Hélène Ametsreiter und Sigalia Heifetz in den RHI Magnesita Verwaltungsrat. Mit den Bestellungen steigt der Anteil weiblicher Verwaltungsratsmitglieder bei RHI Magnesita von 25 auf 38 Prozent und übertrifft damit auch das Unternehmensziel, bis 2025 den Frauenanteil im Verwaltungsrat auf 33 Prozent zu erhöhen. Herbert Cordt, Chairman RHI Magnesita, erklärt: "Wir freuen uns sehr, Janice Brown, Marie-Hélène Ametsreiter und Sigalia Heifetz in unserem Unternehmen zu begrüßen. Sie bringen Erfahrung in den Bereichen Finanz, Governance und ...

