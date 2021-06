Gesprochene Sprache wird sich in den 2020er Jahren zur dominanten Mensch-Maschine-Schnittstelle für die Informationseingabe entwickeln.Zürich - Gesprochene Sprache wird sich in den 2020er Jahren zur dominanten Mensch-Maschine-Schnittstelle für die Informationseingabe entwickeln. Diese Prognose wagt Jürg Schleier, Country Manager DACH des Sprachsystemspezialisten Spitch AG. Er begründet seine These kurz und bündig: "Sprechen ist für die Menschen leichter als tippen, wischen oder drücken." Bei der Ausgabe sieht er hingegen eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...