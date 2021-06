Zürich (awp) - Die Credit Suisse verliert im Neugeschäft mit Hedgefonds im laufenden Jahr im Nachgang zum Archegos-Debakel offenbar bereits klar an Terrain. In der Rangliste der bedeutendsten Banken ist sie laut einem Bericht der "Financial Times" (FT) vom Freitag im sogenannten "Prime Brokerage"-Geschäft auf Platz neun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...