Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 11:19 liegt der ATX TR mit +0.43 Prozent im Plus bei 7030 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +2.07% auf 40.725 Euro, dahinter AT&S mit +1.60% auf 36.575 Euro und Wienerberger mit +1.38% auf 33.03 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15586 (+0.09%, Ultimo 2020: 13719). - Österreichische Aktien werden aktuell nicht mehr geshortet- PIR-News: Andritz, RHI Magnesita, AT&S, Do&Co, Fabasoft, S Immo- Kurze zu Atrium- Unser Robot sagt: 7 Tage Minus bei voestalpine- Signa Sports geht mittels SPAC an die NYSE- Börsegeschichte 11.6.- Österreich-Depots: Hälfteposition vom DAX Stay Low schein gut verkauft- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.06% vs. last gabb, +14.55% ...

