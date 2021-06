Der französische Recycling- und Dienstleistungskonzern Derichebourg baut seine Aktivitäten in Deutschland weiter aus. Dafür hat die deutsche Tochtergesellschaft Derichebourg Umwelt GmbH zum 1. Juni die Wolfgang Eisenmann GmbH übernommen. Durch den Kauf des Stahlschrott- und Altmetallhändlers mit Sitz im mittelfränkischen Rothenburg ob der Tauber will der Konzern seine Präsenz in Bayern ausbauen. Darüber ...

